Берёзовский, Свердловская область, , 10:11 — REGNUM На Урале перед судом предстанет директор управляющей компании Берёзовского, обвиняемый в организации свалок бытовых и производственных отходов, что повлекло загрязнение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Берёзовский городской суд. Санкция ч. 2 ст. 247 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

По версии следствия, предприниматель, будучи директором двух организаций, незаконно организовал свалку отходов в районе посёлка Красногвардейский. В период с 2015 по 2018 год туда вывозился бытовой мусор, а также производственные отходы. Всё это привело к загрязнению почвы, в которой эксперты зафиксировали превышение предельно допустимого уровня содержания вредных веществ. Ущерб от действий обвиняемого составил 169 тыс. рублей.