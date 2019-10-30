Элиста, 30 октября 2019, 10:07 — REGNUM Один человек погиб в результате автоаварии 30 октября в Республике Калмыкия, на 305 километре автодороги Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь», сообщила пресс-служба МВД Республики Калмыкия.
Как предварительно установлено, на трассе столкнулись ВАЗ-2109, которым управлял 21-летний водитель, житель Кетченеровского района, и грузовик Hino под управлением 39-летнего жителя Элисты.
Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Ещё четыре человека, его пассажиры, госпитализированы с травмами. Полиция начала проверку по факту аварии.