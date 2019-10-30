Пермь, , 09:58 — REGNUM В Перми из травматического пистолета стреляли в рэпера Young P&H (Молодой Пимп, настоящее имя — Станислав Конченков). Музыкант ранен, сообщают СМИ.

По данным телеграм-каналов, после концерта артист собирался из отеля ехать в аэропорт. При этом ранее команда рэпера заметила подозрительную парочку возле гостиницы, но не придала им значения. Один из этой пары спустя несколько часов и выстрелил в артиста.

Young P&H получил ранение в живот и прооперирован. На процесс восстановления уйдет примерно неделя.

Добавим, Young P&H выступает в черной балаклаве. Является соведущим юмористического шоу Big Russian Boss на канале YouTube.