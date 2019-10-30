Могадишо, , 10:02 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило о гуманитарном кризисе в некоторых частях Сомали, вызванном наводнениями после проливных дождей. Об этом передает ВВС Africa.

По оценкам ООН, около 182 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений. Большинство перемещенных лиц — из города Беледвейн в центральном Сомали. Работы по спасению и оказанию помощи продолжаются, передает телерадиокомпания.

Как сообщало ВВС, в понедельник, 28 октября, в городе Беледвейн перевернулась лодка, перевозившая не менее 30 человек, что привело к гибели по меньшей мере 10 человек, в то время как многие другие считаются пропавшими без вести.

В настоящее время в социальных сетях проводится кампания под названием #ReliefForBeledweyne (#ПомощьДляБеледвейна), призывающая жертвовать средства на помощь жертвам наводнения.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи «Фармаджо» Мохамед встретился с членами недавно созданного комитета по ликвидации последствий наводнений и религиозными лидерами, чтобы обсудить, как оказать помощь пострадавшим.