Москва, , 09:56 — REGNUM Пассажирский автобус охватило огнем на дороге в историческом районе Москвы Лефортово утром 30 октября. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

По данным дорожного ведомства, возгорание произошло примерно в 8:50 возле Красноказарменной набережной, 4а. Это находится непосредственно рядом с Лефортовским мостом и тоннелем. Отмечается, что пострадавших нет. На время пожара было ограничено движение на дороге.

В пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве сообщили, что по прибытии на место пожарных пламя охватило весь автобус. Оно было полностью потушено в 9:08. Автобус был не на маршруте, он выехал из автопарка в гараж.

Ранее сообщалось о возгорании легкового автомобиля в московском тоннеле на улице Народного Ополчения. Пожар начался после столкновения с грузовиком. Есть пострадавшие.