Ярославль, , 09:51 — REGNUM Ярославцы выражают в социальных сетях недовольство качеством уборки города после первого снегопада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль после снегопада Темур Абдуллаев

Утренние пробки 30 октября были больше, чем обычно, отмечают жители города. Между тем уборка города проходила. Мэр Владимир Волков выложил в социальные сети видео работы снегоуборочной техники.

«Сегодня ночью коммунальные службы города вышли на уборку улиц. Прежде всего были обработаны антигололедной жидкостью и пескосоляной смесью мосты, подъемы и спуски, а также дороги. Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим», — написал мэр Ярославля Владимир Волков.

Между тем общественники критикуют качество уборки города.

«Как я могу оценивать уборку города, если я в пробке стою? — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Видео, которое мэр выкладывает, красивое, но нам от этого не легче. На мой взгляд, напрасно пытались счистить снег до асфальта. В результате его укатали, образовался лед, который неравномерно растаял под действием реагента. На дорогах образовались неровности. Меня удивляет, что самый опытный специалист «Агентства по муниципальному заказу» заместитель директора Тихомиров в отпуске. Кто его отпустил в начале зимы?

Кроме того, ярославцы отмечают практически полное отсутствие расчистки от снега тротуаров.

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