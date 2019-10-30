Улан-Удэ, , 09:40 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители расследуют убийство 49-летней местной жительницы, тело которой было найдено в одной из квартир. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, 46-летний подозреваемый уже задержан.

По данным следствия, жертва познакомилась с предполагаемым убийцей на сайте знакомств. 25 октября они встретились в арендованной квартире, где распивали спиртные напитки.

«Однако через некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый толкнул женщину на пол, сел сверху и задушил попавшимся под руку платком. После этого мужчина скрылся с места происшествия», — сообщили в СКР.

Следователи в ходе осмотра квартиры нашли бутылки со спиртным, которые были куплены в соседнем магазине. По записям с камер видеонаблюдения было вычислено изображение злоумышленника, который был ранее судим.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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