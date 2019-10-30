Абуджа, , 09:37 — REGNUM Более 150 заключенных сбежали из тюрьмы, которая частично рухнула во время сильного дождя в Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление местных властей.

В соответствии с заявлением, инцидент произошел в тюрьме средней степени охраняемости, которая находится недалеко от города Локоджа, столицы штата Коги, где встречаются две реки. Район часто подвергается наводнениям, и поступали сообщения, что несколько домов также были затоплены, передает телерадиокомпания.

Корреспонденты также отмечают, что тюремная система Нигерии плохо функционирует, так как зачастую тюрьмы переполнены и плохо обслуживаются. Напомним, что в июне прошлого года более 180 заключенных сбежали из одного и того же учреждения после вооруженного нападения, в котором подозревают преступные группировки, пытавшиеся освободить своих сподвижников.