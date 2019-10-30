Москва, , 09:29 — REGNUM Произошло возгорание в московском автобусе, передаёт 30 октября телеканал «РенТВ».

По данным СМИ, происшествие случилось возле Лефортовского тоннеля. На месте работают пожарные.

По предварительной информации, в результате возгорания пострадавших нет, в момент ЧП в автобусе не было пассажиров.

Телеканал опубликовал видео с инцидентом, снятое очевидцами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Москве загорелся автобус, произведённый на предприятии группы ГАЗ.

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