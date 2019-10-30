Самара, , 09:22 — REGNUM В Самарской области задержан подозреваемый в хищении церковного имущества. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба МВД РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, полицейским Елховского района Самарской области поступило сообщение о том, в сентябре текущего года поздним вечером злоумышленник камнем разбил стекло в окне церкви и проник в помещение. Из церкви он похитил серебряные цепочки и продукты питания, после чего злоумышленник скрылся.

Стражи порядка по горячим следам задержали предполагаемого злоумышленника рядом с местом происшествия.

Отмечается, что полицейские изъяли у подозреваемого часть похищенного. Предположительным злоумышленником оказался местный житель 1987 года рождения, который раньше уже был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Официально мужчина нигде не трудоустроен.

По данному делу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящий момент подозреваемый арестован.