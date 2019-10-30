Кызыл, , 09:12 — REGNUM В Туве завершился апелляционный процесс над сёстрами Данданян, ранее признанных виновными в убийстве четырёх человек — мужа с женой и двоих малолетних детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Верховного суда республики, на апелляцию подали как потерпевшие, так и осуждённые.

Сторона обвинения просила об усилении меры наказания, а осуждённые настаивали на своей невиновности.

По итогам слушаний старшей из сестёр — 27-летней Рузане Данданян наказание было усилено с 6 лет лишения свободы до 10. Совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения 22-летней Миланой Данданян суд признал отягчающим обстоятельством и приговорил к 19 годам вместо ранее назначенных 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в марте 2017 года. Две сестры распивали спиртные напитки в гостях у мужчины, когда домой вернулись его жена с двумя дочерьми (шести и четырёх лет).

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