Уфа, , 09:01 — REGNUM Полицейские Башкирии раскрыли по горячим следам кражу из мечети. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба МВД РФ Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, о краже из мечети стражам порядка рассказал имам мечети из деревни Уразаево. По его словам, неизвестный мужчина проник ночью в мечеть и похитил примерно семь тысяч рублей из ящика для пожертвований.

Отмечается, что стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого 18-летнего жителя деревни Уразаево, который раньше совершал кражи из отделения почты и магазина. Сообщается, что задержанный уже дал признательные показания, сказав, что уже потратил часть денег на пиво и сигареты. Сотрудники полиции изъяли остаток похищенных денег, которые будут возвращены заявителю.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент задержанный находится под стражей.