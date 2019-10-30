Горно-Алтайск, , 08:52 — REGNUM В Республике Алтай опекуна, избивавшего несовершеннолетнего опекаемого, обязали выплатить компенсацию морального вреда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее местный житель был осуждён на три года лишения свободы за совершение побоев и неисполнение обязанностей по воспитанию.

В суде доказали, что он избивал ребёнка рукой, ремнём, прутом и скакалкой по различным частям тела, «оскорбляя грубой нецензурной бранью». В результате потерпевшему пришлось провести операцию по пересадке кожи с ноги на спину.

«Учитывая все обстоятельства по делу суд удовлетворил иск прокурора города Горно-Алтайска и взыскал в пользу несовершеннолетнего потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.

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