Токио, , 08:45 — REGNUM Количество погибших от ливней, вызванных тайфуном «Хагибис» в Японии, выросло до 11 человек. Еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает японский государственный телеканал NHK.

Сообщается, что еще одну женщину нашли 29 октября в траве на берегу реки в городе Мобара.

Восстановительные работы, как отмечают журналисты телеканала, после нашествия стихии продолжаются. До сих пор шесть крупных дорог заблокированы оползнями. 19 рек вышли из берегов и затопили жилые районы.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хагибис» обрушился на прибрежные районы Японии 12−13 октября. В некоторых префектурах в результате проливных ливней за 12 часов выпало больше месячной нормы осадков.