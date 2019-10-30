Владивосток, , 08:44 — REGNUM Авиация МЧС в Ольгинском районе Приморья провела обследование 100 км линии побережья, пропавший катер с рыбаками обнаружен не был, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Четвёртые сутки продолжается поиск катера с рыбаками, который в субботу, 26 октября вышел в море из залива Владимир на вечерний клёв и по настоящее время не вернулся. На борту катера, по разным данным, может находиться от четырёх до шести человек, один из которых, Андрей Ярцев, является главным технологом Арсеньевского авиационного завода «Прогресс».

Известно, что авиазавод «Прогресс» направлял на поиски пропавшего катера один из своих вертолётов Ми-8, однако, полёт также не принёс результатов. Всего при помощи авиации было осмотрено 3 100 кв. км акватории, прилегающей к заливу Владимир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье началась спасательная поисковая операция после сообщения о том, что к установленному времени на берег не вернулся катер с рыбаками, ушедшими в море на рыбалку.