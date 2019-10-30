Уфа, , 08:42 — REGNUM Больше ста студентов устроили акцию протеста в поддержку преподавателя в колледже искусств города Стерлитамака. Об этом 29 октября сообщает ГТРК «Башкортостан».

По данным журналистов, студенты встали на защиту молодого учителя математики, заместителя директора по воспитательной работе, которую уволили в середине учебного года.

По словам студентов, им так и не озвучили причину увольнения преподавателя, который был научным руководителем у студентов нескольких курсов. По их словам, директор просто пряталась от этого разговора.

По версии студентов, реальная причина увольнения — личная неприязнь. На защиту учительницы встали и ее коллеги.

По сообщению некоторых СМИ, увольнение педагога связано со смертью молодого человека, тело которого было найдено в октябре в лесопосадке. Тогда рядом с 17-летним парнем лежали тюбики клея. По словам студентов, парень был сиротой. Студенты предполагают, что директор всю вину свалила на уволенную учительницу.

«Нам сказали, что ее по статье увольняют, а она всегда нас поддерживала», — рассказал один из студентов колледжа корреспонденту одного из СМИ.

По информации СМИ, уволенная учительница начала поиски новой работы, сказав, что не ожидала такой реакции от своих воспитанников.