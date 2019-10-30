Якутск, , 08:15 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на бухгалтера госучреждения по факту хищения в особо крупном размере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации следствия, 51-летняя жительница Якутска похитила у предприятия более 3 млн рублей.

Предприимчивая дама с января 2015 года до декабря 2018 года, будучи ведущим бухгалтером в госучреждении, используя программное обеспечение и чужую электронно-цифровую подпись, присвоила более 3 млн рублей с банковских счетов предприятия. Она переводила деньги на, а свои счета и счёт своей дочери.

Часть денег, полученных мошенническим путём, бухгалтер внесла в долевое строительство, а часть тратила на погашение кредитов.

Ущерб она возместила, продав квартиру.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области сотрудницу банка подозревают в хищении 200 тыс. рублей.