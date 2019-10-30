Екатеринбург, , 08:13 — REGNUM В Екатеринбурге из-за гололёда в дорожно-транспортное происшествие попал троллейбус, следовавший по маршруту №6 городского общественного транспорта. Как сообщает информационный портал Е1, транспортное средство врезалось в столб на улице Димитрова.

В диспетчерской службе подтвердили факт аварии и уточнили, что во время гололёда троллейбус скатился по скользкой дороге из-за сильного склона на данном участке улицы.

Отметим, что в результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное ДТП произошло в Екатеринбурге 21 октября. Тогда троллейбус также врезался в стоб возле остановочного комплекса на перекрёстке улиц Гагарина и Малышева из-за гололёда. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

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