Иркутск, , 08:09 — REGNUM Стало известно о новых разрушениях, нанесённых Иркутской области ураганным ветром. Как сообщает сегодня, 30 октября, ГУ МЧС России по Иркутской области, в населённом пункте Юрты Тайшетского района на улице Ленина при порывах ветра произошёл срыв кровли со здания профессионального училища №58 (площадь крыши — 340 квадратных метров). Также крышу на площади 236 квадратных метров сорвало с пятиэтажного жилого дома в поселке Алзамай Нижнеудинского района.

Порывы ветра снесли крышу в Иркутской области ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области вот уже второй день действует штормовое предупреждение. Ранее стало известно о том, что крышой, сорванной с жилого дома в Тулуне, повредило восемь автомобилей.

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