Бафусам, , 08:09 — REGNUM Около 37 человек погибли после схода оползня в населенном пункте Бафусам, расположенном в районе западного нагорья Камеруна, сообщил BBC губернатор региона Фонка Ава Августин.

По информации телерадиокомпании, трагедия произошла поздно вечером в понедельник, 28 октября.

По сообщениям местных СМИ, в момент схода оползня около 50 человек могли оказаться в ловушке под землей. Причиной схода оползня стал сильный ливень, передают журналисты.

Ава Августин заявил, что власти заранее предупреждали людей, что их дома находятся в небезопасной зоне на холме, однако те не переселились.

«Около 22:00 я услышал шум и увидел большое облако пыли, а когда оно рассеялось, я увидел, что гора рухнула», — рассказал очевидец Альберт Кенге агентству Reuters.

Поисково-спасательная операция продолжается, сообщил Ава Августин.