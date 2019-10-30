Москва, , 08:03 — REGNUM На северо-востоке Москвы магазинный вор похитил из террариума двух змей и вынес в кармане куртки. О происшествии 30 октября сообщает группа «ВКонтакте» «ДТП и ЧП».

Отмечается, что происшествие случилось в районе Отрадное в одном из торговых залов, когда продавец потеряла бдительность.

К записи прикреплено видео, на котором посетители магазина, мужчина и женщина, сидят на корточках перед террариумом, судя по жестикуляции, что-то обсуждая. Затем мужчина делает едва уловимое движение рукой и что-то засовывает себе в карман. Через несколько секунд движение повторяется. Далее пара поднимается и разворачивается от стенда.

Когда именно произошла кража, не указывается.