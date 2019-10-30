Абакан, , 07:57 — REGNUM В Хакасии ликвидируют последствия штормового ветра, сообщили ИА REGNUM 30 октября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, 29 октября штормовой ветер с порывами (в отдельных районах — свыше 30 м/с) нанёс ущерб десяткам населённых пунктов. Пострадавших нет.

Сложившуюся ситуацию власти Хакасии обсудили на совещании. Нарушение электроснабжения произошло в 38 населённых пунктах шести районов. Ветер повредил 18 кровель крыш в семи районах на социальных объектах и административных зданиях. В Белом Яре частично разрушился дымоход на котельной.

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Ветер повалил деревья, дорожные знаки, заборы, рекламные щиты и слабо закреплённые конструкции.

К утру 30 октября электроснабжение в ряде районов было восстановлено.

Кроме того, как уточнили в управлении, за сутки потушили 21 пожар, в том числе палы травы. На их развитие повлиял сильный ветер. Ликвидирован один лесной пожар на площади 2 га в Усть-Бюрском лесничестве.

Из-за таяния снега частично подтопило школу в Приисковом Орджоникидзевского района. Воду пришлось откачивать мотопомпами.

По прогнозам синоптиков, 30−31 октября из-за смены погодного фронта возможно повторное усиление ветра до 20−28 м/с. В северных горных районах порывы ветра могут достигать 35 м/с. Также ожидаются снег и дожди.

В Хакасии продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра.

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