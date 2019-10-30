Иркутск, , 07:56 — REGNUM В Приангарье число населённых пунктов, обесточенных ураганным ветром, увеличилось до 47, передает ГУ МЧС России по Иркутской области.

В настоящее время работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в Усольском, Нижнеудинском, Братском, Зиминском, Тайшетском и Чунском районах. Под отключение попало 8026 жилых домов, в которых проживает 22 105 человек, в том числе 7346 детей, 117 социально-значимых объектов. Задействовано 79 аварийно-восстановительных бригад, 287 человек, 79 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, штурмовое предупреждение было передано накануне, 29 октября. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду.

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