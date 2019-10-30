Иркутск, , 07:20 — REGNUM В Приангарье сегодня, 30 октября, ожидается усиление ветра до 20−27 метров в секунду, а также метели. Предупреждение передано ГУ МЧС по Иркутской области.

Также возможны дождь, переходящий в мокрый снег, гололедица и снежный накат на дорогах. Ещё более сложная обстановка сохранится в акватории озера Байкал, где порывы ветра могут достичь 35−38 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение было объявлено накануне, 29 октября. Без электричества остались более 30 населённых пунктов Приангарья.

По словам специалистов, период с октября до середины января считается наиболее опасным для судоходства. В это время волнения на Байкале постоянны, волны достигают высоты 5,5 и более метров.

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