Иркутск, , 07:07 — REGNUM Снег, метель и сильный ветер, порывы которого достигали 17−23 метров в секунду, привели к отключению электричества в 35 населенных пунктов шести районов Иркутской области (Нижнеилимском, Нижнеудинском, Братском, Зиминском, Тайшетском и Чунском). В аварийно-восстановительных работах задействовано 18 бригад. Об этом сегодня 30 октября сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Не обошлось и без повреждений. В 00:05 местного времени на улице Островского в Тулуне сорвало крышу на двухподъездном пятиэтажном жилом доме. Пострадало восемь легковых автомобилей. Погибших, травмированных — нет.

Напомним штормовое предупреждение иркутске спасатели передали накануне 29 октября. Ночная температура воздуха опустилась местами до — 8 °C. К тому же с 19:00 по местному времени в западных, северных, верхнеленских районах порывы ветра достигали местами 25−27 м/с.

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