Южно-Сахалинск, , 07:07 — REGNUM В Сахалинской области директор АЗС пытался дать взятку сотруднику Ростехнадзора за то, чтобы тот изменил результаты лабораторных исследований. За «понимание» руководитель заправки готов был заплатить 170 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Однако сотрудник Ростехнадзора оказался принципиальным и обратился в УФСБ. В результате директора АЗС задержали силовики, а АЗС оштрафовали на 1 млн рублей. До предложения взятки фирме светил штраф до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье украдено 11 млрд рублей.