Благовещенск, , 06:59 — REGNUM 260 грамм золота обнаружили таможенники у жительницы Китая, которая намеревалась вернуться из России в Поднебесную, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествие произошло на международном пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ. Золото китаянка пыталась провести в мобильном телефоне вместо аккумулятора. В отношении правонарушительницы составлен протокол об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров. Оценочная стоимость обнаруженного золота составляет порядка 780 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с КНР был остановлен гражданин Китая, пытавшийся провести через границу около 1 кг золота, спрятав его в обуви.