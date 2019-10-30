Тулун, Иркутская область, , 06:40 — REGNUM Сильный порыв ветра сорвал кровлю с крыши пятиэтажного дома в Тулуне на площади 600 квадратных метров, сообщает управление МЧС России по Иркусткой области.

Сообщается, что инцидент произошел около полуночи на улице Островского в Тулуне. Кровлю сорвало с крыши пятиэтажного жилого дома, после чего она повредила восемь легковых автомобилей. В результате происшествия пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября штормовой ветер с порывами до 25−30 метров сорвал крышу со здания начальной школы в селе Беренжак в Хакасии. В других населенных пунктах республики из-за ураганного ветра также возникли разрушения. В восстановительных работах власти задействовали 27 бригад и 52 единицы техники.