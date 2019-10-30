Наньнин, Китай, , 06:23 — REGNUM Количество раненных в результате обрушения крыши на полиметаллическом руднике в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая увеличилось до девяти человек, двое погибли, передает 29 октября агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл в 18:30 по местному времени 28 октября на руднике в деревне Дапин уезда Наньдань провинции Гуанси. Рудник принадлежит местной добывающей компании. Предварительное расследование показало, что 11 человек оказались под завалами, включая двоих, найденных мёртвыми, сообщили в департаменте общественной безопасности уезда Наньдань.

Шахта, где произошёл инцидент имеет глубину 3,7 км. Высокие температуры и плохое качество воздуха на месте крайне усложняют ход поисково-спасательных работ. Известно также, что компания-владелец не сообщила о произошедшем в полицию, что привело к тому, что спасатели начали работы с задержкой. Компания также пыталась скрыть производственные записи. Работы и расследование продолжаются.

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