Красноуфимск, Свердловская область, , 06:15 — REGNUM В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил двух девочек. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла в городе Красноуфимске вечером 29 октября. Как пишет ТАСС, одна из девочек училась в седьмом классе, а вторая — в девятом. Они переходили железнодорожные пути, и в этот момент их задавил поезд. Одна погибла на месте, а вторая скончалась в больнице.

Сейчас по факту трагедии идёт проверка. На месте работают сотрудники Следственного комитета.