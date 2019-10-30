Хабаровск, , 06:17 — REGNUM В Хабаровске женщина сообщила о минировании здания суда. Минирование оказалось ложным, телефонную террористку задержали. Выяснилось, что таким способом она пыталась освободить своего возлюбленного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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24-летнему хабаровчанину в этот день должны были вынести приговор по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств. Его 20-летняя подруга, нигде не работающая и не обучающаяся жительница Хабаровска, решила вызволить любимого из застенка, сообщив о минировании суда. По иронии судьбы рассмотрение дела её парня было перенесено в другой суд и всё равно состоялось.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года ФСБ задержала телефонного террориста, который несколько месяцев «минировал» ТЦ на Дальнем Востоке, вымогая у собственников деньги.