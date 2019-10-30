Росток, Германия, , 05:40 — REGNUM Один из ресторанов немецкого Ростока подал на стол клиентам торт из гашиша во время поминального обеда, сообщает агентство Associated Press.

По данным местной полиции, после похорон группа людей пришла выпить кофе с тортом в один из ресторанов Ростока. Однако после употребления пирога 13 человек начали испытывать тошноту и головокружение, после чего обратились к врачу.

Полиция провела расследование, в ходе которого выяснилось, что ответственная за приготовление торта работница заведения попросила свою 18-летнюю дочь испечь пирог. После этого женщина случайно взяла из холодильника другой торт — с добавлением гашиша, который ее дочь приготовила «для какого-то другого случая».

Теперь 18-летняя девушка оказалась под следствием. Отмечается, что инцидент произошел еще в августе 2019 года, однако сообщили о нем только недавно — из уважения к скорбящим.