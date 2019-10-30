Богота, , 05:28 — REGNUM Пять человек, охранявших резервацию коренных жителей Колумбии, были убиты в результате нападения вооруженных неизвестных, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны страны.

В минобороны Колумбии предполагают, что нападение совершили «предполагаемые члены распавшейся вооруженной группы». Агентство отмечает, что таким образом колумбийские военные называют повстанцев из группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), сложившей оружие в 2016 году. По предварительной версии, боевики пытались отбить троих задержанных своих членов и завязали перестрелку.

В результате этого погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Национальная организация коренных народов Колумбии уже выступила с осуждением произошедшего и задалась вопросом «когда же закончится кровопролитие?»