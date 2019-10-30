Найроби, , 07:07 — REGNUM Бывший президент Кении Дэниэл Арап Мой уже во второй раз менее чем за две недели оказался в больнице города Найроби.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Мой был доставлен в больницу 28 октября. Один из членов семьи сообщил, что он проходил стандартное медицинское обследование. Вскоре врачи решат, когда бывший глава страны будет госпитализирован.

Первое обследование бывший президент Кении проходил 13 октября из-за проблем с дыхательными путями.

Напомним, что Мою 2 сентября этого года исполнилось 95 лет. Семья президента поблагодарила население за поддержку и их молитвы за здоровье Моя.