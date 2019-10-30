Мопти, , 07:08 — REGNUM Шесть из семи учителей, захваченных в плен вооруженной группировкой в административном центре Мопти, находящемся в центре Мали, были освобождены. Преподаватели были схвачены 25 октября неизвестными лицами в городе Кориентезе.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данное заявление было подтверждено правительство Мали, которое отметило, что шесть похищенных учителей были освобождены без указания обстоятельств их освобождения.

«Правительство приветствует благие намерения лиц, способствовавших освобождению преподавателей», — подчеркнули власти Мали.

По словам Абдул-Вахада Диалло, генерального секретаря Союза учителей начальных школ в Мопти, один из семи похищенных учителей все еще находится в плену у боевиков. Также он добавил, что за один день были совершены нападения на три школы. Как утверждается, похитители требуют закрытия французских школ.