Джуба, , 07:15 — REGNUM В Южном Судане продолжают идти проливные дожди с июля этого года. Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), около миллиона человек пострадали от последствий дождей.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, северные и восточные регионы страны продолжают страдать от непрекращающихся ливней. Ситуацию в стране ухудшает серьезный гуманитарный кризис.

Как сообщают представители ООН, ничего подобного не происходило за последнее десятилетие. По прогнозам, дождь будет продолжать идти еще на протяжении нескольких недель.

Благотворительные организации начали отправлять свои группы для оказания поддержки стране в сложившейся ситуации.

Ситуация также усугубляется нанесением ущерба критически важным объектам инфраструктуры, таким как медицинские учреждения. В городе Пибор организация «Врачи без границ» сообщила, что здание ее больницы было затоплено из-за дождей. Пациенты учреждения были вынуждены вернуться домой.

Дожди уничтожили 17 000 хозяйств, 20 000 тонн продовольствия, тысячи голов скота. 60% населения уже страдают от недоедания, однако эта цифра может стать еще выше. Кроме того, население опасается возможных вспышек малярии, гепатита А и диареи.