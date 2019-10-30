Бугульма, Татария, , 03:20 — REGNUM В Бугульминский суд Татарии передано для рассмотрения уголовное дело, возбуждённое весной 2019 года, но по событиям, когда депутат-фигурант занимал должность главы района. С сентября 2019 года — после выборов шестого созыва Госсовета обвиняемый не является депутатом. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По делу, помимо 63-летнего экс-чиновника и экс-депутата, проходит и бывший директор одной из коммерческих фирм. Она обвиняется в мошенничестве.

Следователи считают, что в 2014 году глава района предложил директору фирму за определенную сумму общее покровительство и содействие в заключении четырех муниципальных контрактов на поставку фонтанного оборудования. По мнению следователей, с подачи фигуранта было запущено два аукциона в данной сфере, победителем по которым стала фирма, с чьим директором велись переговоры. Обязательства по контракту подрядчик не выполнил. Часть средств, выплаченных из бюджета по контракту, предположительно была передана чиновнику. Сумма составила 2,7 млн рублей. А ещё 1,2 млн рублей, как считает следователь, предпринимательницей были присвоены.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно о задержании тогда ещё действующего депутата Госсовета РТ, которого заподозрили в получении взятки. Изначально его поместили под домашний арест, но в августе отпустили на подписку о невыезде. Фигурант дела не согласен с обвинениями.

В период, о котором идёт речь в уголовном деле, бугульминскую администрацию возглавлял Ильдус Касымов. В шестой созыв Госсовета, выборы которого прошли 8 сентября 2019 года, единоросс Касымов переизбран не был. По итогам 2018 года тогда ещё народный избранник задекларировал доход 3,17 млн рублей.

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