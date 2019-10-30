Благовещенск, , 02:48 — REGNUM В связи с установлением практически на всей территории Амурской области устойчивого снежного покрова, властями области принято решение о прекращении действия режима противопожарного периода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего с начала пожароопасного периода на территории области было зарегистрировано 455 природных пожаров на общей площади 271 733 гектара. На данный момент действующих возгораний не зафиксировано.

Муниципалитеты продолжают очистку местности, приводить территорию в пожаробезопасное состояние. Полностью такие работы завершены в Тынде и Тындинском районе, в остальных районах работа проведена в разной степени завершённости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Приамурье из-за выявления большого числа термоточек, принято решение ввести на территории области режим противопожарного периода.