Петропавловск-Камчатский, , 02:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром 30 октября в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в 120 километрах восточнее населённого пункта Усть-Камчатск, очаг подземных толчков находился на глубине 54 километра.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях до настоящего времени не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.