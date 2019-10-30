Железногорск, Красноярский край, , 02:24 — REGNUM В школе космонавтики в ЗАТО Железногорск Красноярского края штормовым ветром снесло крышу перехода между корпусами. Об этом 29 октября сообщает региональный портал newslab.ru.

Теплые крытые переходы соединяют несколько корпусов школы-интерната космической столицы края. Сообщается, что конструкция перехода устояла, в ближайшее время крышу начнут восстанавливать.

Проживающим в школе-интернате ученикам до окончания штормового предупреждения рекомендуется не выходить на улицу.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе 30 октября сохранится сильный северо-западный ветер, достигающий на порывах 15−20 м/с, местами — 25 м/с.

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