Калуга, , 00:01 — REGNUM Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного микроавтобуса, УАЗа и Kia в районе «Гагаринского моста» в городе Калуге. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Калужской области.

Авария произошла в 19:17 мск. По предварительной информации, 42-летний водитель пассажирского микроавтобуса Ford Transit, выполнявшего рейс по маршруту №93, столкнулся с автомобилем УАЗ, который от удара отбросило на легковой автомобиль Kia.

В результате аварии пострадали пять пассажиров микроавтобуса Ford Transit, они получили травмы различной степени тяжести. Подробности о состоянии пострадавших не сообщаются.

Движение по мосту и на подъездах к нему было сильно затруднено, восстановить его удалось только к 22:00 мск. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении расследования уголовного дела по факту ДТП в Калужской области, в результате которого погибли пять человек.

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