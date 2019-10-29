Чита, , 23:49 — REGNUM Комиссия Министерства обороны Российской Федерации, расследующая обстоятельства массового расстрела военнослужащих в забайкальском поселке Горный, установила мотив обвиняемого. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами расследования.

Данная комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. Также было установлено, что версия о неуставных отношениях и физическом насилии над Шамсутдиновым не подтвердилась.

К данной трагедии могла привести повышенная психологическая нагрузка во время несения караула, информирует источник.

Также в комиссии отметили, что воинская часть, в которой произошел инцидент, расположена далеко от командования, поэтому начальство редко проверяет обстановку в части и не контролирует подбор военнослужащих для дежурств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября солдат-срочник Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, после чего сдался спецназу.

Суд арестовал Шамсутдинова. Он заявил, что совершенно не жалеет о содеянном.