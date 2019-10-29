Ярославль, , 22:48 — REGNUM В одном из детских садов Ярославля воспитанники на прогулке топтали маленькую девочку, лежавшую на земле. Об этом сегодня, 29 октября, сообщают ярославские СМИ.

В сети появилось видео, снятое очевидцем, на котором видно, как воспитанники детского сада на прогулке топчут девочку, лежащую на земле. Очевидец отметил, что воспитательница детского сада не сразу увидела, что происходит с одной из воспитанниц.

Следственный комитет инициировал проверку данного инцидента.

На данный момент известно, что воспитателя детского сада, который не уследил за воспитанниками, отстранили от работы.