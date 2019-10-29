Краматорск, , 23:12 — REGNUM 30-летний мужчина, позвонивший за короткий срок 47 тыс. раз в скорую помощь, отправлен по решению суда в психиатрическую больницу на оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба оккупационной прокуратуры.

Оккупационные власти города Краматорска удовлетворили ходатайство прокуратуры города по применению принудительных мер медицинского характера к мужчине, который своими умышленными действиями спровоцировал временное нарушение в работе станции скорой медицинской помощи города Краматорска.

В ходе досудебного расследования было установлено, что житель Краматорска в течение 104 дней с 1 октября 2018 по 12 февраля 2019 года совершил со своего мобильного телефона 46 968 звонков на номер «103», принадлежащий скорой помощи.

Своеобразный рекорд мужчина поставил 25 января 2019 года, совершив 1618 дозвонов в скорую помощь. При этом, дозвонившись, злоумышленник не только отвлекал фельдшеров от выполнения служебных обязанностей, но и высказывал в их адрес грубые оскорбления. По решению суда мужчина помещён в психиатрическую лечебницу.

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