Москва, , 22:16 — REGNUM На дорогах Москвы вероятны гололедица и мокрый снег, сообщает 29 октября столичное управление МЧС России на своём официальном сайте.

Автомобилистам, планирующим перемещаться по московским дорогам, рекомендовано быть готовыми к последствиям таких погодных явлений.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет 29 октября с 23 часов до 10 часов 30 октября местами в г. Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица», — указано в сообщении регионального управления МЧС.

Водителям советуют не повышать скорость, соблюдать увеличенные дистанции между автомобилями и избегать резких манёвров.

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