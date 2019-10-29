Радужный, Югра, , 22:08 — REGNUM В Югре вечером загорелся двухэтажный жилой дом в девятом микрорайоне города Радужного. По данным горадминистрации, в сборно-щитовом здании проживало 74 человека. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Сообщение о возгорании поступило в единую диспетчерскую службу в 20:40 по местному времени (18: 40 мск). Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление во втором подъезде, которое распространилось по подвалу. В ликвидации возгорания приняли участие 46 человек и 21 единица специальной техники.

В 22:59 по местному времени открытое горение в двухэтажном жилом доме в Радужном ликвидировано. Огнём уничтожено 100 кв. м. С утра 30 октября в горадминистрации запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет решаться вопрос о компенсациях жильцам пострадавшего дома.