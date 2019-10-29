Париж, , 22:24 — REGNUM Пожилой мужчина, атаковавший мечеть в Байонне на юге Франции, заявил, что таким образом хотел отомстить за пожар в Нотр-Дам де Пари. Об этом 29 октября рассказал журналистам на пресс-конференции прокурор Байонны Марк Марье.

Прокурор подробно рассказал о мотивах, которыми руководствовался подозреваемый в нападении на мечеть. По словам прокурора, задержанный признался, что, совершив попытку поджога мечети, он хотел отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери. Подозреваемый заявил, что этот пожар был устроен представителями мусульманской общины.

Прокурор пояснил, что в ходе допроса подозреваемого возникли сомнения в его психическом здоровье. По этой причине допрос был прерван до прохождения задержанным психиатрического освидетельствования.

Напомним, нападение на мечеть во французской Байонне произошло 28 октября. По предварительной информации, пожилой мужчина попытался поджечь здание мечети, но ему помешали двое прихожан, которых он ранил из огнестрельного оружия. Затем мужчина поджёг припаркованный рядом автомобиль и скрылся. Позднее он был задержан у себя в доме. При обыске у мужчины нашли баллон с газом в автомобиле, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Расследование поручено правоохранительным органам Байонны. Пострадавшие при атаке на мечеть были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил нападение на мечеть и пообещал соотечественникам-мусульманам предпринять все возможные меры для их безопасности.

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