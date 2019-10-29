Курск, , 21:25 — REGNUM В Курской области за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия, виновниками которых стали водители в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ДТП с нетрезвыми водителями погибли 42 человека, еще 169 человек пострадали. По вине водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования, произошло 29 аварий, в которых пострадал 41 человек.

С начала года было возбуждено 397 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.