Москва, , 21:50 — REGNUM Вынужденную посадку совершил пассажирский самолёт авиакомпании Thai Airways, летевший в Бангкок, в московском международном аэропорту Домодедово из-за ухудшения самочувствия у одного из пассажиров. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба аэропорта.

Авиарейс, следовавший из аэропорта в Лондоне в город Бангкок в Таиланде, запросил экстренную посадку в аэропорту Домодедово около 19:28 мск.

По запросу командира самолёта в аэропорту воздушное судно ожидала бригада врачей аэропорта и медицины катастроф.

Сразу же после приземления пассажир был осмотрен медиками и доставлен в медицинское учреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке пассажирского самолёта в Кении из-за неисправности шасси.

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