Воронеж, , 21:13 — REGNUM В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении начальника экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД №2 ГУ МВД России по Воронежской области, сообщил ИА REGNUM 29 октября старший помощник прокурора области Михаил Усов. Дело по статье о получении взятки за незаконные действия в отношении 37-летнего сотрудника ГИБДД Владимира С. возбуждено Следственным отделом СУ СКР по Воронежской области, прокуратура признала постановление о возбуждении дела законным.

По версии следствия, в августе 2019 года знакомый сотрудника ГИБДД попросил его за взятку в 35 тыс. рублей принять экзамен для получения водительского удостоверения категории В у его знакомой. Фигурант дела согласился, и в здании МРЭО-2 ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области принял теоретический экзамен, причем ответы продиктовал сам.

Следствие также считает, что этот случай был не единственным — в сентябре С. также за взятку в 35 тыс. принял экзамен у другого соискателя. После этого он был задержан. Мероприятия по задержанию проводили сотрудники регионального СУ СКР и УФСБ.